Франція: захищаючи жінку від домашнього насильства, загинули три жандарми

10:58 23 грудня Київ, Україна

300 французьких силовиків шукали одного домашнього тирана, який в ході перестрілки смертельно поранив трьох місцевих жандармів.

Про це повідомляє BFMTV в середу, 23 грудня.



Зазначено, що копи прибули в віддалене село поблизу міста Сен-Жюста в зв'язку з сигналом про побутовий конфлікт. Там вони побачили, що на даху будинку знаходиться жінка, яка намагається врятуватися від переслідування. По жандармах почав стріляти 48-річний чоловік. Потім він підпалив будинок, який в підсумку повністю згорів.



Жінку вдалося врятувати. Чоловік кілька разів відкривав вогонь по оперативниках, коли ті намагалися наблизитися. Загинули троє: лейтенант, аджюдан і бригадир. Їм було 21, 37 і 45 років.



Місце злочину оточене. Зловмисника шукали 300 силовиків. В результаті його знайшли мертвим. Про це повідомив глава МВС Франції Жеральд Дарманен на своїй сторінці в Twitter.