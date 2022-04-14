Франція заморозила віллу Абрамовича на Блакитному березі

Французька влада наклала арешт на віллу Романа Абрамовича на півдні Франції, яка колись належала герцогу та герцогині Віндзорській, повідомляє The Wall Street Journal.. Вілла "Шато де ла Кро" розташований в одній з найпрестижніших частин Французької Рив'єри - Кап д'Антиб, і місцеві агенти з нерухомості оцінюють його вартість приблизно в 90 млн фунтів стерлінгів (понад $117 млн).
Абрамович витратив близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів на відновлення особняка після того, як він купив його в 2001 році, побудувавши 15-метровий басейн на даху та вбудувавши величезний тренажерний зал та домашній кінотеатр у підвалі, пише Daily Mail.
У різні роки замок належав актрисі Греті Гарбо, королю Леопольду II та мільярдеру Аристотелю Онассісу. Також тут відпочивав колишній король Англії Едуард VIII та американська світська левиця Уолліс Сімпсон у статусі герцога та герцогині Віндзорських.
Напередодні активи Абрамовича на $7 млрд заморозили влада острова Джерсі - коронної території Великобританії. Це еквівалентно приблизно половині його статку: за даними видання, він має $13,9 млрд, у рейтингу Forbes за 2021 рік його активи оцінювали в $14,5 млрд.
Мільярдер потрапив 10 березня під санкції Великобританії, а 15 березня – під санкції Євросоюзу. Острів Джерсі має власне управління, але є володінням Британської корони. Влада острова заявила, що слідуватиме санкціям Великобританії.
Абрамович витратив близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів на відновлення особняка після того, як він купив його в 2001 році, побудувавши 15-метровий басейн на даху та вбудувавши величезний тренажерний зал та домашній кінотеатр у підвалі, пише Daily Mail.
У різні роки замок належав актрисі Греті Гарбо, королю Леопольду II та мільярдеру Аристотелю Онассісу. Також тут відпочивав колишній король Англії Едуард VIII та американська світська левиця Уолліс Сімпсон у статусі герцога та герцогині Віндзорських.
Напередодні активи Абрамовича на $7 млрд заморозили влада острова Джерсі - коронної території Великобританії. Це еквівалентно приблизно половині його статку: за даними видання, він має $13,9 млрд, у рейтингу Forbes за 2021 рік його активи оцінювали в $14,5 млрд.
Мільярдер потрапив 10 березня під санкції Великобританії, а 15 березня – під санкції Євросоюзу. Острів Джерсі має власне управління, але є володінням Британської корони. Влада острова заявила, що слідуватиме санкціям Великобританії.
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