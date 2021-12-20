Франція повертає картину Клімта спадкоємцям жертви Голокосту

08:13 18 березень Київ, Україна

Справедливо і гуманно чинить уряд Франції, вирішивши повернути картину Густава Клімта "Кущі троянд під деревами" її законним власникам. По праву картина належить нащадкам Нори Стясни, яка була представницею відомої родини австрійських євреїв. Вона була змушена продати полотно за безцінь в серпні 1938 року, коли вона і її родичі опинилися на межі виживання після аншлюсу. Про це пише BBC.

Видання пише, що Нора успадкувала картину Клімта від свого дядька - австрійського промисловця і колекціонера Віктора Цукеркандля. Уже після вимушеного продажу картини в 1942-му Стясни депортували до концтабору в окупованій нацистами Польщі, і в тому ж році жінка померла.

Купивши картину Клімта артдилер зберігав полотно до своєї смерті в 1960-х. Франція придбала роботу на аукціоні в 1980 році для Музею Орсе в Парижі. Міністр культури Франції Розелін Бачело заявила, що повернення шедевра Клімта законним власникам - знак визнання злочинів, жертвами яких стали Нора Стясни і її сім'я. Франція передасть "Кущі троянд під деревами" нащадкам жінки.

Бачело назвала картину "свідком зламаних життів".

Густав Клімт був живописцем, графіком і декоратором. Він був одним з найяскравіших представників віденського модерну.