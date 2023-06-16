Франція: озброєний ножем сирієць напав на дітей на дитячому майданчику

17:20 08 червня Київ, Україна

У Франції невідомий із ножем напав на дітей на дитячому майданчику у місті Ансі на сході країни. Щонайменше четверо дітей віком близько трьох років і один дорослий зазнали поранень.

Про це пише Le Figaro.



Глава МВС Франції Жеральд Дарманен повідомив, що підозрюваного у нападі було заарештовано.

Як з'ясувалося, нападник – шукач притулку із Сирії 1991 року народження. Він отримав статус біженця у Швеції і повторно просив його у французької влади, кажуть у поліції.



Президент Франції Еммануель Макрон у своєму твіті засудив напад як "абсолютну боягузтво".

"Діти та дорослі перебувають між життям та смертю. Нація в шоці. Наші думки з ними, а також із їхніми сім'ями та рятувальними службами», – також написав він.

Прем'єр-міністр Елізабет Борн поїхала на місце події, як і кілька інших французьких чиновників.



Політики різних поглядів виступили із засудженням нападу. Мотиви нападника поки що невідомі.