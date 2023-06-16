Франція: озброєний ножем сирієць напав на дітей на дитячому майданчику

У Франції невідомий із ножем напав на дітей на дитячому майданчику у місті Ансі на сході країни. Щонайменше четверо дітей віком близько трьох років і один дорослий зазнали поранень.
Про це пише Le Figaro.
Глава МВС Франції Жеральд Дарманен повідомив, що підозрюваного у нападі було заарештовано.
Глава МВС Франції Жеральд Дарманен повідомив, що підозрюваного у нападі було заарештовано.
Як з'ясувалося, нападник – шукач притулку із Сирії 1991 року народження. Він отримав статус біженця у Швеції і повторно просив його у французької влади, кажуть у поліції.
Президент Франції Еммануель Макрон у своєму твіті засудив напад як "абсолютну боягузтво".
Президент Франції Еммануель Макрон у своєму твіті засудив напад як "абсолютну боягузтво".
Прем'єр-міністр Елізабет Борн поїхала на місце події, як і кілька інших французьких чиновників.
Політики різних поглядів виступили із засудженням нападу. Мотиви нападника поки що невідомі.
Політики різних поглядів виступили із засудженням нападу. Мотиви нападника поки що невідомі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі