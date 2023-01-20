Франція збільшить оборонний бюджет - Макрон

18:57 20 січня Київ, Україна

Оборонний бюджет Франції має збільшитися більш ніж на третину та досягти 400 млрд євро. Про це заявив президент країни Емманюель Макрон , виступаючи 20 січня на базі ВПС в Мон-де-Марсан.

"Тоді як закон військового планування на 2019-2024 роки був розрахований на 295 млрд євро, можу тепер вам сказати, що я запрошу законодавців, щоб ми змогли мати у період 2024-2030 років бюджетне фінансування 400 млрд євро", - зазначив Макрон.



За його словами, Франція не повинна відставати від загроз війни і бути готовою до можливих майбутніх конфліктів. Він заявив про численність погроз, згадавши "конфлікт високої інтенсивності в Європі" за участю росії.



Макрон закликав до посилення збройних сил країни на всіх рівнях, щодо всіх видів та родів військ. Також він наголосив на важливості покращення виробництва зброї та боєприпасів.