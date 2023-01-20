Франція збільшить оборонний бюджет - Макрон

Оборонний бюджет Франції має збільшитися більш ніж на третину та досягти 400 млрд євро. Про це заявив президент країни Емманюель Макрон, виступаючи 20 січня на базі ВПС в Мон-де-Марсан.
За його словами, Франція не повинна відставати від загроз війни і бути готовою до можливих майбутніх конфліктів. Він заявив про численність погроз, згадавши "конфлікт високої інтенсивності в Європі" за участю росії.
Макрон закликав до посилення збройних сил країни на всіх рівнях, щодо всіх видів та родів військ. Також він наголосив на важливості покращення виробництва зброї та боєприпасів.
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