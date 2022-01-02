Франція: уродженець Тунісу напав на ділянку і зарізав поліціянтку

20:45 23 квітень Київ, Україна

Під Парижем в місті Рамбуйє виходець з Тунісу здійснив напад на місцеву поліційну дільницю, жертвою нападу стала співробітниця поліції.

Про це повідомляють Associated Press і BBC.

Напад стався приблизно о 14:20. Чоловік атакував поліціянтку, коли вона заходила до відділку після обідньої перерви. Він завдав їй кілька ударів в шию, після чого увірвався в будівлю з криками. Колеги вбитої практично відразу відкрили вогонь на поразку - нападник убитий.

Поліціянти заявили, що чоловік викрикував «характерні для терористів» гасла, ймовірно «Аллах акбар».

На місце події виїхав прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс. У місто звезли антитерористичні підрозділи. Основна версія правоохоронців - терористична атака.

 