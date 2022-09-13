Франція скликає Радбез ООН через зіткнення між Вірменією та Азербайджаном

17:17 13 вересня Київ, Україна

Франція скликає засідання Ради безпеки ООН з метою обговорення сутичок між Вірменією та Азербайджаном.



Про це пише Reuters.



Президент Франції Еммануель Макрон закликав сторони дотримуватись режиму припинення вогню.



Також він зазначив, що готовий до переговорів із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.



Раніше повідомлялося, що збройні сили Азербайджану завдають ударів по населених пунктах уздовж кордону з Вірменією.



США закликали Вірменію та Азербайджан до припинення вогню.