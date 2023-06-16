Франція викрила масштабну російську дезінформаційну кампанію

19:30 13 червня Київ, Україна

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна оголосила про викриття масштабної російської дезінформаційної кампанії, де зловмисники видавали свої вигадані публікації за матеріали відомих французьких газет.



Чотири провідні французькі газети, включаючи Le Parisien, Le Figaro, Le Monde та 20 Minutes, стали жертвами операції, а також інші великі ЗМІ, включаючи німецькі видання, такі як Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel та Bild. Міністерство закордонних справ Франції також запобігло створенню фальшивої копії свого офіційного вебсайту.



Кампанію дезінформації проводили російські діячі за участю державних структур чи пов'язаних із ними організацій. Вони прагнули створити фальшиві вебсторінки, що імітують національні ЗМІ та урядові сайти, а також створювали фальшиві акаунти у соціальних мережах. Російські посольства та культурні центри брали активну участь у поширенні цієї кампанії дезінформації.



Міністр Колонна підкреслила, що ця кампанія є прикладом гібридної стратегії росії, націленої на руйнування умов для мирних демократичних дебатів та підриву демократичних інституцій. Вона наголосила, що Франція не дозволить маніпуляціям зупинити її підтримку України перед російською агресією.