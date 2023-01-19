Франція розглядає передачу Україні танків Leclerc - ЗМІ

10:56 19 січня Київ, Україна

Уряд Франції розглядає можливість передачі Силам оборони України основних французьких бойових танків Leclerc, зокрема, щоб спонукати Німеччину до передачі танків Leopard 2.



Про це повідомляє Politico із посиланням на власні джерела серед французьких чиновників.

"Питання складне і ще не вирішене в Парижі. Але ми думаємо про це", - зазначив співрозмовник видання.

За його словами, на рішення може вплинути зустріч німецького та французького урядів.

"Побачимо, що буде вирішено на спільному засіданні кабінетів міністрів Франції та Німеччини", - додав урядовець.

Як зазначає видання, західні офіційні особи побоюються, що в України залишилося мало часу до того, як росія розпочне новий масштабний наступ, що, можливо, вимагатиме постачання танків для зміцнення української оборони.



Танк третього покоління Leclerc був створений концерном GIAT (нині Nexter) у 1980-х роках для заміни застарілого танка AMX-30. Його серійне виробництво почалося 1992 року. Leclerc стоїть на озброєнні французької армії, Йорданії та армії Об'єднаних Арабських Еміратів.