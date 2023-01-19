Франція розглядає передачу Україні танків Leclerc - ЗМІ

Уряд Франції розглядає можливість передачі Силам оборони України основних французьких бойових танків Leclerc, зокрема, щоб спонукати Німеччину до передачі танків Leopard 2.
Про це повідомляє Politico із посиланням на власні джерела серед французьких чиновників.
Про це повідомляє Politico із посиланням на власні джерела серед французьких чиновників.
За його словами, на рішення може вплинути зустріч німецького та французького урядів.
Як зазначає видання, західні офіційні особи побоюються, що в України залишилося мало часу до того, як росія розпочне новий масштабний наступ, що, можливо, вимагатиме постачання танків для зміцнення української оборони.
Танк третього покоління Leclerc був створений концерном GIAT (нині Nexter) у 1980-х роках для заміни застарілого танка AMX-30. Його серійне виробництво почалося 1992 року. Leclerc стоїть на озброєнні французької армії, Йорданії та армії Об'єднаних Арабських Еміратів.
Танк третього покоління Leclerc був створений концерном GIAT (нині Nexter) у 1980-х роках для заміни застарілого танка AMX-30. Його серійне виробництво почалося 1992 року. Leclerc стоїть на озброєнні французької армії, Йорданії та армії Об'єднаних Арабських Еміратів.
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