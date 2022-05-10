Франція: прокуратура вимагає посадити Саркозі

21:04 08 грудня Київ, Україна

Прокуратура Франції наполягає на 4 роках тюремного ув'язнення, два з яких умовно, для обвинуваченого в корупції експрезидента Ніколя Саркозі.

Повідомляє французький телеканал BFMTV.



Видання нагадує, що судовий розгляд у справі почався в кінці листопада.



Нинішній розгляд носить безпрецедентний для французького політичного світу характер. Вперше в історії сучасної Франції колишній глава держави постає перед судом за підозрою в корупції і торгівлі впливом. З усіх президентів П'ятої Республіки суду раніше був підданий тільки Жак Ширак, визнаний потім в 2011 році винним у створенні фіктивних робочих місць в період його перебування на посаді мера Парижа.



Щодо Саркозі йдеться про так звану "справу про прослуховування телефонних переговорів". Її фігурантами, крім Саркозі, також є його адвокат Тьєррі Ерзог і колишній суддя Касаційного суду Жильбер Азібер.