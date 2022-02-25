Франція закликає провести саміт НАТО «якнайшвидше»

Президент Франції Еммануель Макрон закликав провести саміт НАТО «якнайшвидше».
Про це йдеться у повідомленні його офісу.
"Франція бажає, щоб саміт НАТО був проведений якнайшвидше в координації з нашими партнерами та союзниками", - заявив президент.
Макрон рішуче засудив військові дії Росії проти України і пообіцяв, що Париж працюватиме з союзниками, щоб спробувати покласти край конфлікту.
"Росія має негайно покласти край своїм військовим операціям", - написав Макрон у Twitter, заявивши, що Росія прийняла рішення "вести війну" з Україною.
“Франція солідарна з Україною. Вона підтримує українців і працює зі своїми партнерами та союзниками над припиненням війни», - додав він.
Макрон неодноразово розмовляв із президентом Володимиром Путіним у пошуках дипломатичного вирішення протистояння, але безрезультатно.
Перш ніж Путін оголосив про «спеціальну військову операцію», Макрон розмовляв із Володимиром Зеленським. Під час бесіди він наголосив на важливості суверенітету та територіальної цілісності України.
Він пообіцяв, що Франція продовжуватиме допомагати Україні фінансово та економічно та постачати «оборонне обладнання», йдеться у заяві французького президента.
Про це йдеться у повідомленні його офісу.
"Франція бажає, щоб саміт НАТО був проведений якнайшвидше в координації з нашими партнерами та союзниками", - заявив президент.
Макрон рішуче засудив військові дії Росії проти України і пообіцяв, що Париж працюватиме з союзниками, щоб спробувати покласти край конфлікту.
"Росія має негайно покласти край своїм військовим операціям", - написав Макрон у Twitter, заявивши, що Росія прийняла рішення "вести війну" з Україною.
“Франція солідарна з Україною. Вона підтримує українців і працює зі своїми партнерами та союзниками над припиненням війни», - додав він.
Макрон неодноразово розмовляв із президентом Володимиром Путіним у пошуках дипломатичного вирішення протистояння, але безрезультатно.
Перш ніж Путін оголосив про «спеціальну військову операцію», Макрон розмовляв із Володимиром Зеленським. Під час бесіди він наголосив на важливості суверенітету та територіальної цілісності України.
Він пообіцяв, що Франція продовжуватиме допомагати Україні фінансово та економічно та постачати «оборонне обладнання», йдеться у заяві французького президента.
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