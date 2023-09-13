Франція призупиняє продаж iPhone 12 через підвищене випромінювання

Національне агентство з питань радіочастот (ANFR) призупинило продаж iPhone 12 у Франції через перевищення допустимого рівня електромагнітного випромінювання.
Агентство повідомило, що питомий коефіцієнт поглинання електромагнітної енергії (SAR) iPhone 12 становить 5,74 Вт на кілограм, що вище за межу, встановлену Європейським Союзом для телефонів, коли їх тримають у руці або в кишені.
SAR визначає енергію електромагнітного поля, що виділяється у тканинах тіла людини за одну секунду. Цей показник використовується для вимірювання шкідливого впливу мобільних телефонів на людину.
Apple заявила, що оскаржуватиме рішення ANFR, заявивши, що надала регулятору результати своїх лабораторних досліджень і третіх сторін, які свідчать, що пристрій відповідає всім правилам. Компанія також додала, що iPhone 12 визнано відповідним нормам щодо рівня випромінювання у всьому світі.
Міністр цифрових технологій Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Apple має вирішити проблему з підвищеним випромінюванням за допомогою оновлення програмного забезпечення. Якщо компанія цього не зробить, то буде змушена відкликати всі iPhone 12, які перебувають у користуванні у Франції.
У ВООЗ раніше заявляли, що немає жодних доказів того, що вплив електромагнітних полів низького рівня є шкідливим для людини. Однак рішення ANFR може підштовхнути Apple до більш ретельного вивчення питання безпеки випромінювання від своїх пристроїв.
Агентство повідомило, що питомий коефіцієнт поглинання електромагнітної енергії (SAR) iPhone 12 становить 5,74 Вт на кілограм, що вище за межу, встановлену Європейським Союзом для телефонів, коли їх тримають у руці або в кишені.
SAR визначає енергію електромагнітного поля, що виділяється у тканинах тіла людини за одну секунду. Цей показник використовується для вимірювання шкідливого впливу мобільних телефонів на людину.
Apple заявила, що оскаржуватиме рішення ANFR, заявивши, що надала регулятору результати своїх лабораторних досліджень і третіх сторін, які свідчать, що пристрій відповідає всім правилам. Компанія також додала, що iPhone 12 визнано відповідним нормам щодо рівня випромінювання у всьому світі.
Міністр цифрових технологій Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Apple має вирішити проблему з підвищеним випромінюванням за допомогою оновлення програмного забезпечення. Якщо компанія цього не зробить, то буде змушена відкликати всі iPhone 12, які перебувають у користуванні у Франції.
У ВООЗ раніше заявляли, що немає жодних доказів того, що вплив електромагнітних полів низького рівня є шкідливим для людини. Однак рішення ANFR може підштовхнути Apple до більш ретельного вивчення питання безпеки випромінювання від своїх пристроїв.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі