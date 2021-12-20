Франція попередила Росію про масштабні наслідки через загрози щодо України

19:29 08 грудень Київ, Україна

Франція попередила Москву, що у разі нападу Росії на Україну вона зіштовхнеться зі «стратегічними та серйозними наслідками».



«Росії було надіслано рішучі сигнали про те, що новий напад на територіальну цілісність України матиме стратегічні та масштабні наслідки», - йдеться у заяві Міністерства закордонних справ за підсумками телефонних переговорів цього тижня між лідерами Франції, Німеччини, Італії, Великобританії та США.



У ній йшлося про те, що так звана п'ятірка західних союзників на переговорах «висловила рішучість поважати суверенітет України».



Зазначимо, французька заява була зроблена після того, як президент США Джо Байден попередив президента Володимира Путіна про "сильну" економічну відповідь Заходу проти будь-якого нападу Росії на Україну, у відповідь на це кремлівський лідер зажадав гарантій, що альянс НАТО триматиметься подалі від Росії.



