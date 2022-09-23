Франція допоможе розслідувати російські злочини в українському місті Ізюм

08:34 23 вересня Київ, Україна

Глава МЗС Франції Катрін Колонна оголосила, що Париж відправить в Україну місію підтримки для слідчих, які розслідують військові злочини, скоєні в Ізюмі Харківської області.

Про це Колонна сказала на засіданні Ради Безпеки ООН у зв'язку із ситуацією в Україні.

"Щойно у квітні стало відомо про злочини, скоєні в Бучі, ми відправили дві групи слідчих в Україну. Три місяці вони допомагали українському правосуддю терпляче та ретельно відновлювати факти, і ми подарували мобільну лабораторію для аналізу ДНК.

Тепер, коли світові стало відомо про нові злочини в Ізюмі, ми вирішили направити ще одну місію підтримки слідчих на місцях, бо там, де діє росія, використовуючи пропаганду та дезінформацію, правосуддя має ґрунтуватися на фактах та доказах", - наголосила голова французької дипломатії.



Місто Ізюм Харківської області було звільнено від російської окупації на початку вересня під час контрнаступу українських сил. У ньому було виявлено масове поховання більш ніж на 450 тіл. Західні лідери гостро відреагували на це.



Росіяни під час окупації Ізюма та Балаклії в Харківській області поводилися так, як у Київській області: катували мешканців, руйнували дитячі садки та школи, іншу інфраструктуру.