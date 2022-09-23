Франція допоможе розслідувати російські злочини в українському місті Ізюм

Глава МЗС Франції Катрін Колонна оголосила, що Париж відправить в Україну місію підтримки для слідчих, які розслідують військові злочини, скоєні в Ізюмі Харківської області.
Про це Колонна сказала на засіданні Ради Безпеки ООН у зв'язку із ситуацією в Україні.
Тепер, коли світові стало відомо про нові злочини в Ізюмі, ми вирішили направити ще одну місію підтримки слідчих на місцях, бо там, де діє росія, використовуючи пропаганду та дезінформацію, правосуддя має ґрунтуватися на фактах та доказах", - наголосила голова французької дипломатії.
Місто Ізюм Харківської області було звільнено від російської окупації на початку вересня під час контрнаступу українських сил. У ньому було виявлено масове поховання більш ніж на 450 тіл. Західні лідери гостро відреагували на це.
Місто Ізюм Харківської області було звільнено від російської окупації на початку вересня під час контрнаступу українських сил. У ньому було виявлено масове поховання більш ніж на 450 тіл. Західні лідери гостро відреагували на це.
Росіяни під час окупації Ізюма та Балаклії в Харківській області поводилися так, як у Київській області: катували мешканців, руйнували дитячі садки та школи, іншу інфраструктуру.
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