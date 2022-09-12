Франція підпише угоду з Румунією, щоб допомогти збільшити експорт українського зерна

17:00 12 вересня Київ, Україна

Міністр транспорту Франції заявив, що підпише угоду з Румунією, щоб допомогти збільшити експорт українського зерна до країн, що розвиваються, зокрема, в Середземномор'ї.

Про це пише Reuters.

"Експорт зерна з України впав з початку війни через те, що її чорноморські порти, ключовий шлях для постачання, довгий час були закриті, що підвищило світові ціни на продовольство і викликало побоювання з приводу дефіциту в Африці та на Близькому Сході. Румунія, другий найбільший експортер пшениці до ЄС, до країн поза ЄС, включаючи Єгипет, після Франції та найбільший експортер кукурудзи, була одним із альтернативних маршрутів експорту українського зерна", - зазначило агентство.

Міністр транспорту Франції Клеман Бон заявив, що підпише угоду з Румунією, яка дозволить Україні постачати ще більше зерна до Європи та країн, що розвиваються, у тому числі середземноморських, які потребують її продовольства.



За словами міністра, угода охоплює експорт сухопутним, морським та річковим транспортом.



Згідно з проєктом угоди, Париж інвестує у розробку проєкту, спрямованого на підвищення ефективності порту Галац, обладнання прикордонних пунктів на півночі Румунії, максимальне використання зернових контейнерів, розміщених у порту Констанца, а також збільшення пропускної спроможності у порту Констанци та через Сулинський морський канал.



Це також допомогло б побудувати середньострокову стратегію для експортного коридору між Румунією та Україною та забезпечити оптимізацію руху суден з українським зерном.