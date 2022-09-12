Франція підпише угоду з Румунією, щоб допомогти збільшити експорт українського зерна

Міністр транспорту Франції заявив, що підпише угоду з Румунією, щоб допомогти збільшити експорт українського зерна до країн, що розвиваються, зокрема, в Середземномор'ї.
Про це пише Reuters.
Міністр транспорту Франції Клеман Бон заявив, що підпише угоду з Румунією, яка дозволить Україні постачати ще більше зерна до Європи та країн, що розвиваються, у тому числі середземноморських, які потребують її продовольства.
За словами міністра, угода охоплює експорт сухопутним, морським та річковим транспортом.
Згідно з проєктом угоди, Париж інвестує у розробку проєкту, спрямованого на підвищення ефективності порту Галац, обладнання прикордонних пунктів на півночі Румунії, максимальне використання зернових контейнерів, розміщених у порту Констанца, а також збільшення пропускної спроможності у порту Констанци та через Сулинський морський канал.
Це також допомогло б побудувати середньострокову стратегію для експортного коридору між Румунією та Україною та забезпечити оптимізацію руху суден з українським зерном.
За словами міністра, угода охоплює експорт сухопутним, морським та річковим транспортом.
Згідно з проєктом угоди, Париж інвестує у розробку проєкту, спрямованого на підвищення ефективності порту Галац, обладнання прикордонних пунктів на півночі Румунії, максимальне використання зернових контейнерів, розміщених у порту Констанца, а також збільшення пропускної спроможності у порту Констанци та через Сулинський морський канал.
Це також допомогло б побудувати середньострокову стратегію для експортного коридору між Румунією та Україною та забезпечити оптимізацію руху суден з українським зерном.
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