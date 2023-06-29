Франція планує залучити 40 тисяч правоохоронців для припинення заворушень

19:20 29 червня Київ, Україна

Французький уряд планує залучити 40 тисяч правоохоронців для припинення заворушень, які тривають у країні вже понад дві доби після загибелі 17-річного юнака.



Про це повідомляє агентство AP.



Протестувальники на мітингах продовжують підпалювати автомобілі та громадські будинки в передмісті Парижа, і заворушення вже поширилися за межі столиці.

"Ми закликаємо всіх учасників заворушень припинити насильство та розійтися. Увечері сьогодні поліції та жандармерії буде значно більше", - заявив міністр внутрішніх справ Франції Джеральд Дарманін.



Міністр також повідомив, що 170 офіцерів отримали поранення під час цих заворушень.



Прокуратура висловила прохання про взяття під варту затриманого офіцера поліції.