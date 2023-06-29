Франція планує залучити 40 тисяч правоохоронців для припинення заворушень

Французький уряд планує залучити 40 тисяч правоохоронців для припинення заворушень, які тривають у країні вже понад дві доби після загибелі 17-річного юнака.
Про це повідомляє агентство AP.
Протестувальники на мітингах продовжують підпалювати автомобілі та громадські будинки в передмісті Парижа, і заворушення вже поширилися за межі столиці.
Про це повідомляє агентство AP.
Протестувальники на мітингах продовжують підпалювати автомобілі та громадські будинки в передмісті Парижа, і заворушення вже поширилися за межі столиці.
Міністр також повідомив, що 170 офіцерів отримали поранення під час цих заворушень.
Прокуратура висловила прохання про взяття під варту затриманого офіцера поліції.
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