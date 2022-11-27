Франція першою гарантувала собі вихід до плей-офф чемпіонату світу

10:28 27 листопада Київ, Україна

Левандовскі нарешті забив, Мессі наздогнав Марадону, а Мбаппе - Зідана. Чемпіонат світу в Катарі у розпалі. Підбито підсумки сьомого ігрового дня турніру.

Франція обійшли прокляття чемпіонів

Франція страждає від травм, але все одно зберігає, як каже Дідьє Дешам, “солідний склад”. А як ще назвати склад, у якому грає Кіліан Мбаппе. Французи обіграли Данію, яку багато хто вважав командою, здатною здивувати на цьому турнірі, і вже забезпечили собі вихід у плей-офф. Мбаппе зробив дубль і зрівнявся із самим Зіданом за кількістю голів за французьку збірну.. Щоправда, Зізу для того, щоб забити 31 гол, знадобилося на цілих 46 ігор більше. Фантастика!

Крім того, французи оминули прокляття чемпіонів. У 21 столітті чинні чемпіони світу лише раз виходили з групи наступного турніру – ними були бразильці 2006-го.. Решта вилітала вже після основного раунду: так було з тією ж Францією на ЧС-2002, так було з Італією на ЧС-2010, з Іспанією на ЧС-2014 та Німеччиною на ЧС-2018.

Команда Дешама перервала цю серію. А ось Данія має проблеми. Австралія обіграла Туніс, чого данці зробити не змогли.

Мессі наздогнав Марадонну

Збірна Аргентини виграла усі матчі проти збірної Мексики на чемпіонатах світу. У Катарі виняток робити не стали. Мессі та компанія обіграли мексиканців з рахунком 2:0. Лео забив свій 8 гол у 21 матчі на чемпіонатах світу. Така сама статистика у Марадони.

Але в цій групі ще зовсім нічого не зрозуміло. Вийти у плей-офф можуть усі, навіть Мексика.

Сльози радості Левандовськи

Польща обіграла головну сенсацію турніру Саудівську Аравію, гравцям якої після перемоги над аргентинцями подарували по Роллс-Ройсу. І не сказати, що аравійці після таких подарунків розслабилися. Гру вели саме вони. Але Войцех Щесни лідирує на турнірі за кількістю сейвів та навіть відбив пенальті.

Нарешті забив на чемпіонатах світу і Роберт Левандовскі, скориставшись помилкою аравійського захисника.