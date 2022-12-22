Франція оштрафувала Microsoft за політику збору даних користувачів

Влада Франції наклала найбільший штраф на Microsoft у сумі 60 млн євро за політику збору даних користувачів у пошуковику Bing.
Про це повідомляє France24.
Французький регулятор заявив, що після розслідування виявив, що "коли користувачі відвідували Bing, файли cookie зберігалися на їхньому терміналі без згоди, при цьому ці файли використовувалися, серед іншого, в рекламних цілях".
Регулятор наголосив також на відсутності кнопки, що дозволяє відмовитися від збереження файлів cookie так само легко, як і прийняти їх.
Значна сума штрафу обумовлена, зокрема, прибутком, який компанія отримувала від реклами, що опосередковано генерується даними, зібраними за допомогою cookie - файлів, які відстежують перегляд вебсторінок в Інтернеті.
Компанії було надано три місяці для виправлення ситуації з потенційним подальшим штрафом у розмірі 60 тисяч євро за кожен день прострочення.
Зазначається, що минулого року за аналогічні порушення до компаній Google та Facebook було застосовано санкції у вигляді штрафів у розмірі 150 млн євро та 60 млн євро відповідно.
Про це повідомляє France24.
Французький регулятор заявив, що після розслідування виявив, що "коли користувачі відвідували Bing, файли cookie зберігалися на їхньому терміналі без згоди, при цьому ці файли використовувалися, серед іншого, в рекламних цілях".
Регулятор наголосив також на відсутності кнопки, що дозволяє відмовитися від збереження файлів cookie так само легко, як і прийняти їх.
Значна сума штрафу обумовлена, зокрема, прибутком, який компанія отримувала від реклами, що опосередковано генерується даними, зібраними за допомогою cookie - файлів, які відстежують перегляд вебсторінок в Інтернеті.
Компанії було надано три місяці для виправлення ситуації з потенційним подальшим штрафом у розмірі 60 тисяч євро за кожен день прострочення.
Зазначається, що минулого року за аналогічні порушення до компаній Google та Facebook було застосовано санкції у вигляді штрафів у розмірі 150 млн євро та 60 млн євро відповідно.
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