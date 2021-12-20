Франція направляє поліцію до Гваделупи для придушення Covid-заворушень

20:55 22 листопад Київ, Україна

Французька влада направила підкріплення поліції на Карибський острів Гваделупа після тижня протестів проти коронавірусних обмежень.



Остров’яни влаштували протести після того, як Париж оголосив, що медпрацівники на всіх французьких територіях мають пройти вакцинацію проти Covid. Це викликало хвилю протестів, які переросли у масові заворушення та зіткнення з поліцією.



Надходили повідомлення про те, що учасники заворушень увірвалися на склад зброї у прибережній столиці острова Пуент-а-Пітр та вкрали гвинтівки.

"Ми просто не знаємо, як далеко це ще зайде", - сказав мер міста Гаррі Дурімель.

У понеділок поліція заявила, що заарештувала 38 осіб, викритих у грабежах та розгромах магазинів, і розпочала демонтаж дорожніх загороджень, встановлених протестувальниками.



Полковник Жан П'єр із жандармерії у Пуент-а-Пітр сказав, що протестувальники відкрили вогонь по силах безпеки та пожежниках.



Еммануель Макрон охарактеризував ситуацію в Гваделупі як «дуже вибухонебезпечну» та закликав до спокою на острові.



Олів'є Серва, депутат Гваделупи від правлячої партії Еммануеля Макрона La République En Marche, сказав, що протест проти вакцинації пов'язаний із «ослабленням державної влади» на острові та симптомом спадщини «колоніального рабства».



Нагадаємо, у вересні Франція ввела обов'язкову вакцинацію проти Covid для всіх медичних працівників, осіб, які здійснюють догляд вдома, транспортного персоналу, студентів-медиків, пожежників та всього персоналу, пов'язаного з цими службами.



За даними уряду, трохи менше 90% дорослого населення Франції, включаючи заморські території, були повністю вакциновані. Проте лише 40,3% дорослого населення Гваделупи отримали вакцину. На Мартиніці цей показник становить 41%.



У Гваделупі зареєстровано загалом 54 854 випадки захворювання на Covid та 822 смертельні випадки, пов'язані з вірусом.



