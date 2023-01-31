Франція направить в Україну ще 12 Caesar та надасть навчання для ЗСУ

Влада Франції погодила передачу Україні ще 12 самохідних артилерійських установок Caesar і допоможе з навчанням українських військових.
Як повідомляє BFMTV, про це після зустрічі з міністром оборони України в Парижі оголосив його французький колега Себастьєн Лекорню.
За його словами, Франція надасть ще 12 самохідних артилерійських установок Caesar. Крім того, 150 французьких фахівців вирушать до Польщі і там допомагатимуть навчати українських військових – орієнтовно 600 на місяць.
На уточнюючі питання журналістів Себастьєн Лекорню сказав, що за весь час Франція передала Україні 18 таких САУ, з них одна вже в неробочому стані, а решта 17 потребує планового технічного обслуговування.
З приводу навчання військових йдеться про підготовку фахівців для різних систем, у тому числі і ЗРК Crotale.
Як повідомляє BFMTV, про це після зустрічі з міністром оборони України в Парижі оголосив його французький колега Себастьєн Лекорню.
За його словами, Франція надасть ще 12 самохідних артилерійських установок Caesar. Крім того, 150 французьких фахівців вирушать до Польщі і там допомагатимуть навчати українських військових – орієнтовно 600 на місяць.
На уточнюючі питання журналістів Себастьєн Лекорню сказав, що за весь час Франція передала Україні 18 таких САУ, з них одна вже в неробочому стані, а решта 17 потребує планового технічного обслуговування.
З приводу навчання військових йдеться про підготовку фахівців для різних систем, у тому числі і ЗРК Crotale.
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