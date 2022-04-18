Франція змінює правила в'їзду через погіршення ситуації з COVID

17:24 19 липня Київ, Україна

У Франції третій день поспіль спостерігається погіршення ситуації з COVID -19. Через спалах влада вирішила змінити правила в'їзду в країну.

Тепер невакциновані приїжджі з декількох країн повинні надати негативний результат тесту на COVID-19, зроблений за 24 години, пише BBC.



Правила посилили для мандрівників з Великобританії, Кіпру, Греції, Нідерландів, Португалії та Іспанії.



Раніше вимога про тест становила 48 годин для Британії і 72 години для приїжджих з інших країн.



Повністю імунізовані громадяни цього правила можуть не дотримуватися.



Тим часом Сполучене Королівство додало Францію до свого "помаранчевого" списку і вимагає від приїжджих з цієї країни дотримуватися 10-денного карантину, навіть якщо людина повністю вакцинована. Цей крок викликав велике невдоволення і критику у Франції.



У свою чергу Франція розширила "червоний" список країн з високим ризиком COVID. Тепер в ньому 28 країн. Туристи з цих держав можуть прибути до Франції, тільки якщо їхня поїздка "критично необхідна".



Відзначимо, що у Франції третій день поспіль зареєстровано понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу.