Франція, Іспанія та Португалія домовилися про "зелений енергопровід" у Середземному морі

10:35 21 жовтня Київ, Україна

Франція, Іспанія та Португалія домовилися про створення "зеленого енергопроводу".



Про це повідомляє Associated Press.



Лідери країн говорили про це у Брюсселі на полях саміту ЄС. У спільній заяві вказують, що проєкт з умовною назвою BarMar є оптимальним способом з'єднати Іберійський півострів і Центральну Європу.



За словами прем'єра Іспанії Педро Санчеса, ідея полягає в тому, щоб з'єднати Іберійський півострів з рештою Європи під Середземним морем, трубопровід повинен виходити на поверхню в Марселі. Його тимчасово можуть використовувати для прокачування природного газу, а далі - водню.



Президент Франції Еммануель Макрон розповів, що проєкт може передбачати створення додаткових інтерконекторів для електромережі.



Домовленість охоплює і завершення газових інтерконекторів між Португалією та Іспанією.



Спочатку Іспанія та Португалія просували ідею газопроводу через Піренеї. У Парижі ідею сприйняли стримано, аргументуючи це тим, що на проєкт знадобиться дуже багато коштів та часу. Після 24 лютого на проєкт трубопроводу з Іберійського півострова до Франції почали дивитись як спосіб підтримати ті європейські країни, які в умовах "енергетичної війни" виявилися найбільш уразливими, ідею підтримав і канцлер Німеччини Олаф Шольц.



Санчес та Макрон розповіли, що троє лідерів знову обговорять це питання 8-9 грудня в Іспанії і там проєкт мають фіналізувати, на його побудову планують залучити європейські кошти.