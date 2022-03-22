Франція та Італія під владою пандемії: зафіксована рекордна смертність

06:42 28 жовтня Київ, Україна

Незважаючи на протести проти жорсткості карантинних заходів, епідемія по всьому світу розростається семимильними кроками.



Так, за минулу добу в Італії та Франції зафіксовано рекордні з весни 2020 року показники смертності від



МОЗ Італії повідомив, що за добу в країні помер 221 хворий. Це найвищий показник з 15 травня, коли в Італії за добу померли 242 тих, що заразилися COVID-19.



Всього за останню добу в Італії виявили 21 944 нових випадки зараження коронавірусом, що перевищує на п'ять тисяч і показники попереднього дня. Так, за минулу добу в Італії та Франції зафіксовано рекордні з весни 2020 року показники смертності від COVID-19 МОЗ Італії повідомив, що за добу в країні помер 221 хворий. Це найвищий показник з 15 травня, коли в Італії за добу померли 242 тих, що заразилися COVID-19.Всього за останню добу в Італії виявили 21 944 нових випадки зараження коронавірусом, що перевищує на п'ять тисяч і показники попереднього дня.

Водночас у Франції за добу померли 523 людини, що є найвищим показником з 22 квітня - тоді померли 543 хворих. Всього за минулу добу захворіли 33 417 осіб.



Після літнього затишшя епідемія знову посилилася в низці європейських країн. Багато урядів прийняли рішення посилити карантин, що викликало протести в суспільстві. Акції протесту пройшли у Франції, Німеччині, Італії, Чехії та інших країнах.