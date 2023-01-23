Франція та ФРН анонсували запуск швидкісного поїзда між столицями

10:47 23 січня Київ, Україна

Влада Франції та Німеччини оголосила про план поліпшення залізничного сполучення між двома країнами, швидкісний поїзд між столицями можуть запустити у 2024 році.



Про це йдеться у декларації, оприлюдненій після зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца, повідомляє Bloomberg.



Країни "підтримують розгортання маршруту швидкісного поїзда між Парижем та Берліном, а також нічного залізничного сполучення, запланованого на 2024 рік".



Країни також планують розробити до наступного літа залізничний квиток для молоді, щоб вони могли дешево подорожувати між двома країнами.



Французька залізнична компанія SNCF та німецька Deutsche Bahn, які перебувають у державній власності, раніше заявляли, що планують відкрити пряме швидкісне сполучення між столицями країн наприкінці цього року.



Залізничний транспорт стає дедалі популярнішим з екологічних міркувань, адже люди прагнуть уникнути перельотів літаками.



Уряд Макрона намагається відновити деякі нічні залізничні сполучення Франції, наприклад, між Парижем та Ніццою, для "зеленого" переходу, після того, як роками не інвестувало у них. Макрон також заявив, що заборонить внутрішні авіарейси, якщо є залізнична альтернатива, яка займає менше 2,5 годин, але цей захід ще не набув чинності.



Наразі поїздка між Парижем та Берліном залізницею займає не менше 8 годин. Париж та Франкфурт вже сполучені швидкісним поїздом.