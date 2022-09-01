Франція готова допомогти Україні у розмінуванні Чернігівської області

Уряд Франції залучить своїх фахівців та техніку для розмінування Чернігівської області.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус після зустрічі з представниками Посольства Франції в Україні.
На зустрічі обговорили можливість допомоги з боку уряду Франції у процесі розмінування на деокупованих територіях та створення ДНК лабораторій для ідентифікації вбитих та загиблих людей.
У липні МЗС Франції повідомило про передачу Україні мобільної лабораторії для експрес-аналізу ДНК у процесі розслідування військових злочинів росії.
У липні МЗС Франції повідомило про передачу Україні мобільної лабораторії для експрес-аналізу ДНК у процесі розслідування військових злочинів росії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі