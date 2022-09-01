Франція готова допомогти Україні у розмінуванні Чернігівської області

09:44 16 серпня Київ, Україна

Уряд Франції залучить своїх фахівців та техніку для розмінування Чернігівської області.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус після зустрічі з представниками Посольства Франції в Україні.

"Уряд Франції готовий допомогти як у безпосередньому розмінуванні із залученням своїх фахівців і техніки, так і допомагати готувати українських фахівців, у тому числі розмінування водойм", - написав він у телеграм-каналі.

На зустрічі обговорили можливість допомоги з боку уряду Франції у процесі розмінування на деокупованих територіях та створення ДНК лабораторій для ідентифікації вбитих та загиблих людей.



У липні МЗС Франції повідомило про передачу Україні мобільної лабораторії для експрес-аналізу ДНК у процесі розслідування військових злочинів росії.