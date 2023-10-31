Франція депортує 39 росіян, які сповідують радикальний іслам

Влада Франції збирається депортувати 39 громадян російської федерації, які підозрюються в прихильності до радикального ісламу.
Про це заявив глава МВС республіки Жеральд Дарманен.
За словами глави відомства, внесені до списку люди, як і раніше, мають громадянство росії. Французька влада стверджує, що депортація є необхідним заходом для забезпечення національної безпеки та захисту своїх громадян. Вони стверджують, що особи, про яких йдеться, продемонстрували кричущу зневагу до французьких законів та цінностей, становлячи значну загрозу громадській безпеці. У цьому сценарії депортація стає єдиним інструментом усунення потенційних загроз та запобігання подальшій радикалізації.
Сам процес депортації є складною операцією, що вимагає дипломатичного співробітництва між урядами Франції та росії. Франція має отримати згоду москви на репатріацію цих людей у країну їхнього походження.
Сам процес депортації є складною операцією, що вимагає дипломатичного співробітництва між урядами Франції та росії. Франція має отримати згоду москви на репатріацію цих людей у країну їхнього походження.
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