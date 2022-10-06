Франція виплачуватиме громадянам гроші за розміщення українських біженців

Уряд Франції надаватиме фінансову допомогу у розмірі 150 євро на місяць французьким сім'ям, які розміщують у себе біженців з України.
Як повідомляє Le Figaro, про це повідомив міністр-делегат Міністерства міст та житлового будівництва Олів'є Кляйн.
За даними видання, на фінансову підтримку можуть розраховувати від 5000 до 12000 французьких сімей. Вона охоплюватиме період з 1 квітня по 31 грудня 2022 року і виплачуватиметься за умови, якщо біженці перебуватимуть у сім'ях не менше 90 днів.
Як повідомляє Le Figaro, про це повідомив міністр-делегат Міністерства міст та житлового будівництва Олів'є Кляйн.
За даними видання, на фінансову підтримку можуть розраховувати від 5000 до 12000 французьких сімей. Вона охоплюватиме період з 1 квітня по 31 грудня 2022 року і виплачуватиметься за умови, якщо біженці перебуватимуть у сім'ях не менше 90 днів.
За його словами, незважаючи на складну економічну ситуацію, посилену енергетичною кризою, французи виявили "величезну солідарність" з українцями.
Як зазначають журналісти, цей крок є безпрецедентною фінансовою допомогою для прийому та розміщення біженців, про яку протягом тривалого часу просили асоціації, які допомагають переміщеним особам, особливо після сирійської міграційної кризи 2015 року.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі