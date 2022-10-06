Франція виплачуватиме громадянам гроші за розміщення українських біженців

15:54 06 жовтня Київ, Україна

Уряд Франції надаватиме фінансову допомогу у розмірі 150 євро на місяць французьким сім'ям, які розміщують у себе біженців з України.



Як повідомляє Le Figaro, про це повідомив міністр-делегат Міністерства міст та житлового будівництва Олів'є Кляйн.



За даними видання, на фінансову підтримку можуть розраховувати від 5000 до 12000 французьких сімей. Вона охоплюватиме період з 1 квітня по 31 грудня 2022 року і виплачуватиметься за умови, якщо біженці перебуватимуть у сім'ях не менше 90 днів.

"Цей винятковий фінансовий захід дозволяє підтримати вилив спонтанної щедрості, який спостерігався з моменту, коли в Україні почалася війна, і є основною ланкою в управлінні кризою та прийомі переміщених осіб (з України — ред.)", - підкреслив Олів'є Кляйн.

За його словами, незважаючи на складну економічну ситуацію, посилену енергетичною кризою, французи виявили "величезну солідарність" з українцями.



Як зазначають журналісти, цей крок є безпрецедентною фінансовою допомогою для прийому та розміщення біженців, про яку протягом тривалого часу просили асоціації, які допомагають переміщеним особам, особливо після сирійської міграційної кризи 2015 року.