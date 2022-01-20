Франція головуватиме в ЄС. Що думають політологи

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв зробити Європейський Союз більш могутнім, оскільки саме Франція головуватиме в блоці протягом наступних шести місяців. Проте суперники та критики звинувачують Макрона в тому, що він використовує це положення як трамплін для переобрання.
У середу Макрон докладно говорив із європейськими законодавцями у Страсбурзі, де описував пріоритети Франції на шестимісячне головування у блоці.
За його висловлюваннями уважно стежили вдома, оскільки цей період співпадає із президентськими виборами у Франції, які заплановані на 10 квітня.
Очікується, що Макрон, проєвропейський центрист, який виступає за бізнес, балотуватиметься на другий термін, і опитування показують, що він є лідером.
Повторюючи побоювання деяких французьких виборців, він також закликав ЄС встановити «гідну» мінімальну заробітну плату у всьому блоці та працювати над скороченням нерівності та боротьбою з дискримінацією. Він сказав, що ЄС настав час «вжити заходів» для задоволення своїх екологічних амбіцій, включаючи зобов'язання блоку щодо досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року.
Оскільки французькі ультраправі поставили імміграцію та безпеку в основу президентської кампанії, Макрон пообіцяв зміцнити зовнішні кордони ЄС та ліквідувати мережі контрабандистів.
Він також закликав ЄС швидко розробити новий план безпеки, який містить пропозиції щодо послаблення напруженості у відносинах із Росією.
"Ми повинні виконати умови для досягнення суверенітету, що означає бути незалежнішими від Росії", - сказав він.
Низка французьких законодавців відреагували на зауваження Макрона, неодноразово посилаючись на квітневі президентські вибори, припускаючи, що він просуває свою кандидатуру, а не дбає про питання ЄС.
У середу Макрон докладно говорив із європейськими законодавцями у Страсбурзі, де описував пріоритети Франції на шестимісячне головування у блоці.
За його висловлюваннями уважно стежили вдома, оскільки цей період співпадає із президентськими виборами у Франції, які заплановані на 10 квітня.
Очікується, що Макрон, проєвропейський центрист, який виступає за бізнес, балотуватиметься на другий термін, і опитування показують, що він є лідером.
Повторюючи побоювання деяких французьких виборців, він також закликав ЄС встановити «гідну» мінімальну заробітну плату у всьому блоці та працювати над скороченням нерівності та боротьбою з дискримінацією. Він сказав, що ЄС настав час «вжити заходів» для задоволення своїх екологічних амбіцій, включаючи зобов'язання блоку щодо досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року.
Оскільки французькі ультраправі поставили імміграцію та безпеку в основу президентської кампанії, Макрон пообіцяв зміцнити зовнішні кордони ЄС та ліквідувати мережі контрабандистів.
Він також закликав ЄС швидко розробити новий план безпеки, який містить пропозиції щодо послаблення напруженості у відносинах із Росією.
"Ми повинні виконати умови для досягнення суверенітету, що означає бути незалежнішими від Росії", - сказав він.
Низка французьких законодавців відреагували на зауваження Макрона, неодноразово посилаючись на квітневі президентські вибори, припускаючи, що він просуває свою кандидатуру, а не дбає про питання ЄС.
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