Франція: 4 підлітка звинувачуються у співучасті в убивстві вчителя

21:03 26 листопада Київ, Україна

Поліція Франції пред'явила звинувачення чотирьом учням школи, де сталося звіряче вбивство з обезголовленням вчителя Самюеля Паті.



За даними правоохоронних органів, троє підлітків, яким пред'явлено звинувачення в співучасті у вбивстві, допомогли ймовірному вбивці ідентифікувати викладача. За свої послуги вони як винагороду отримали кілька сотень євро.



Ще одну школярку звинуватили в помилковому доносі. Дівчина разом з батьком, який раніше став обвинувачуваним у справі, повідомила в поліцію про дискримінацію з боку Паті. За словами учениці, перед тим, як показати карикатури на Мухаммеда, Паті попросив учнів-мусульман вийти з аудиторії. Пізніше під час розслідування з'ясувалося, що дівчини на тому занятті не було.



За словами свідків, Паті попередив учнів, що вони можуть вільно покинути аудиторію, якщо не хочуть бачити карикатури.



Всіх чотирьох підлітків після пред'явлення звинувачень відпустили. Вони знаходяться під судовим наглядом.



Вбивство вчителя у Франції

Вчителя історії Самуеля Паті обезголовили в передмісті Парижа 16 жовтня, після того, як він показав школярам в класі карикатури на пророка Мухаммеда.



У вбивстві звинувачують 18-річного чеченця Абдуллаха Анзорова, якого поліція застрелила під час затримання. За даними прокуратури, заклики до насильства проти вчителя організував 48-річний чоловік, якого на судовому засіданні назвали як Брахім С. Незадовго до нападу на Паті Брахім і Анзоров переписувалися в інтернеті.