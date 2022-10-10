Формат Рамштайн збирає екстрену зустріч щодо підтримки України

18:04 10 жовтня Київ, Україна

Міністри оборони з усього світу проведуть у Брюсселі термінову зустріч у рамках формату Рамштайн щодо підтримки України, пише The Washington Post у понеділок, 10 жовтня.

Точної дати зустрічі поки що немає, але очікується, що вона відбудеться цього тижня.

Окрім цього, очікується зустріч міністрів оборони країн НАТО.

Видання зазначає, що українська влада вже закликала Захід прискорити передачу Україні протиповітряних систем оборони через загрозу нових масованих атак росії.

Нагадаємо, в ході сьогоднішнього удару по критичній інфраструктурі України росія використала 84 крилаті ракети і 24 безпілотники, українські ППО збили 56 цілей.