Фінський президент заявив, що не має наміру ввозити ядерну зброю на територію країни

Після того, як Фінляндія вступить до лав НАТО, країна не має наміру розміщувати на своїй території ядерну зброю. Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нійністе під час відкриття курсів національної оборони (MPK), повідомляє Yle.
За його словами, ядерна зброя є невіддільною частиною сил стримування НАТО, але є інструментом профілактики, а не самоціллю.
Саулі Нійністе зазначив, що ядерну війну неможливо виграти, і ніколи не слід її вести.
Президент Фінляндії також дав оцінку війні росії проти України, заявивши, що Україна має повне право захищати свою цілісність і законні кордони, і російська армія не має жодного права перебувати на українській землі.
За його словами, ядерна зброя є невіддільною частиною сил стримування НАТО, але є інструментом профілактики, а не самоціллю.
Саулі Нійністе зазначив, що ядерну війну неможливо виграти, і ніколи не слід її вести.
Президент Фінляндії також дав оцінку війні росії проти України, заявивши, що Україна має повне право захищати свою цілісність і законні кордони, і російська армія не має жодного права перебувати на українській землі.
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