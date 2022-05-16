Фінський генерал жорстко відреагував на погрози путіна щодо вступу Фінляндії до НАТО

10:41 16 травня Київ, Україна

Фінляндія ухвалила офіційне рішення про вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО) , що викликало передбачувану реакцію кремля.

У росії заявили, що влада Фінляндії, підтримуючи членство країни в НАТО, перетворює свою територію "на межу військового протистояння з російською федерацією", що загрожує Фінляндії "кроками у відповідь як військово-технічного, так і іншого характеру"

У відповідь на "випади" кремля фінський генерал запропонував путіну приєднатися до мертвих солдатів, закопаних у землі.

"Запрошуємо вас приєднатися до 200 000 росіян, які вже перебувають у Фінляндії закопаними в землю на кілька метрів після вашої останньої спроби 1939 року", - написав він.

Генерал робить посилання на події осені 1939 року, коли уряд СРСР звинуватив уряд Фінляндії в артилерійському обстрілі (минули десятиліття, а методичка російських окупантів не змінилася!). Відповідальність за початок військових дій радянською стороною була повністю покладена на Фінляндію. Початок військових дій призвів до того, що 14 грудня 1939 СРСР як агресор був виключений з Ліги Націй.



А все через те, що сталіну не сподобалося, що кордон Фінляндії знаходиться надто близько до Ленінграда.