Фінська митниця почала конфісковувати у росіян санкційні товари

18:33 03 серпня Київ, Україна

Фінські компанії почали обмежувати продаж санкційних товарів російським туристам, які можуть забрати покупки до росії.

Про це повідомили телерадіомовній корпорації Yle у МЗС Фінляндії.



У відомстві зазначили, що продавці повинні самостійно вирішувати, у яких випадках відмовляти покупцеві, тому що на практиці складно визначити, чи повезе людина товари в росію, якщо вона не оформляє повернення ПДВ.



Деякі магазини вже обмежили продаж росіянам. Серед них торгові мережі Gigantti та Power, які більше не продають смартфони, комп'ютери та побутову техніку російським туристам, які захотіли оформити документи про безмитний продаж.



В інших компаній у Фінляндії російські громадяни тепер можуть купити товари, що не потрапили під санкції.



Фінська митниця почала конфіскувати покупки росіян під час виїзду з країни. Менше ніж за тиждень митники виявили майже 100 випадків спроби провезення санкційних товарів, у тому числі дронів, придатних для використання у військових цілях. Було заведено 20 справ про контрабанду предметів розкоші та товарів подвійного призначення, наприклад, приладів для судноплавства.



Наприкінці липня всі партії парламенту Фінляндії висловилися за заборону видачі туристичних віз росіянам. Прихильники обмежень зазначили, що відкриті кордони дозволяють росії обходити європейські санкції та експортувати підсанкційну продукцію. Фінський президент та уряд обговорять це питання 4 серпня.



Паралельно країна вже зараз стала частіше відмовляти громадянам росії у шенгенських візах. Фінське МЗС не виключає, що кількість документів, що схвалюються, продовжить знижуватися.

Нагадаємо, санкції, введені ЄС щодо росії, забороняють експорт у рф так званих предметів розкоші, тобто товарів вартістю понад 300 євро.