Фінська прикордонна охорона представила тестову версію паркану на кордоні з рф

14:24 30 травня Київ, Україна

Фінська прикордонна охорона представила тестову версію паркану на фінсько-російському кордоні, повідомляє фінський телерадіомовник Yle.



Прикордонники організували престур, щоб показати тестову ділянку огорожі з колючим дротом, яка зараз будується в містечку Пелкола в Іматрі на східному кордоні.



Довжина паркану становить три кілометри, і він будується для перевірки функціональності бар'єрної огорожі. Висота паркану становить близько чотирьох метрів, і його будівництво планується завершити влітку 2023 року.



Після завершення пілотного етапу вздовж східного кордону Фінляндії планується збудувати загальною довжиною 200 кілометрів загороджень.



Раніше публікація фотографій огорожі прикордонною охороною південно-східної Фінляндії викликала різні реакції у соціальних мережах. Деякі коментатори вважали, що паркан виглядає недостатньо міцним та нагадує огорожу для собак.



У відповідь на критику прикордонники зазначили, що фотографії показували недобудовану конструкцію і не давали повного уявлення про характеристики загородження.