Фінська опозиція планує домогтися повної заборони видачі віз громадянам росії

11:44 20 вересня Київ, Україна

Опозиційні фракції у Фінляндії вимагають майже повної заборони видачі туристичних віз громадянам росії.

Про це йдеться у матеріалі Helsingin Sanomat.



У "Національній коаліції" та "Справжніх фінах" вважають, що візи слід видавати лише тим росіянам, у яких у Фінляндії живуть родичі. Християнські демократи також за закриття кордону, але офіційної позиції ще не опублікували.



З 19 вересня Фінляндія залишилася фактично єдиним доступним наземним маршрутом для росіян до ЄС – після того, як Польща та балтійські держави закрили свої кордони.



Керівник фракції "Справедливих фінів" Вілле Тавіо вважає, що Фінляндія мала б наслідувати їхній приклад і повністю закрити кордон для росіян.

"У нас звучать контраргументи, що це якось суперечитиме законодавству ЄС та дотриманню прав людини, але ці країни продемонстрували, що так можна зробити", - зазначив він.

Один із співголів фракції "Національної коаліції" Юкка Копра каже, що вони також за повне закриття кордону - за винятком поїздок до сім'ї або на навчання, і вважає рішення уряду суттєво обмежити видачу нових віз недостатнім кроком. На його думку, зараз це стало ще актуальнішим, тому що тепер усі росіяни, які їдуть до Шенгенської зони наземним маршрутом, прямуватимуть через Фінляндію.



Керівник фракції християнських демократів Пяйві Рясянен сказала, що партія ще не фіналізувала позицію, але в цілому було б логічно, щоб Фінляндія наслідувала приклад балтійців і Польщі.

"Не бачу, щоб від Єврокомісії були якісь зауваження до цих країн. Балтійські держави та Польща - це країни з верховенством права та члени ЄС, і вони змогли ухвалити таке рішення. Тому я вважаю, що якщо є політична воля – способи можна знайти”, – сказала депутат.

Минулого тижня міністр закордонних справ Пекка Хаавісто пояснив, що для того, щоб повністю закрити кордон для росіян, потрібно було б вважати кожного громадянина рф потенційною загрозою, а це дуже радикальна інтерпретація. Водночас він пояснював, що щодо обмеження в'їзду для росіян вважає найкращим методом централізоване рішення на рівні ЄС.