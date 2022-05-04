17:38 02 травня Київ, Україна

Фінська компанія розірвала контракт із "Росатомом" на будівництво АЕС.

У компанії Fennovoima наголосили на додаткових ризиках для реалізації проєкту, пов'язаних з війною в Україні.



У "Росатомі" заявили, що мають намір відстоювати свої інтереси відповідно до міжнародного законодавства.



Фінська компанія Fennovoima оголосила про розірвання контракту з російською держкорпорацією "Росатом" на будівництво АЕС "Ханхіківі-1".



В офіційній заяві, опублікованій пресслужбою Fennovoima у понеділок, 2 травня, причиною розірвання названо "значні затримки" та нездатність компанії RAOS Project - дочірньої структури "Росатома" - завершити будівництво.



Також наголошуються на додаткових ризиках для реалізації проєкту, пов'язаних з війною в Україні. Співпраця між Fennovoima та "Росатомом" припиняється негайно.



У документі зазначається, що рішення, яке загрожує скороченням робочих місць і порушенням ланцюжків поставок, далося керівництву компанії нелегко.



Контракт на будівництво "АЕС Ханхіківі-1" у районі міста Пюхяйоки було підписано у 2013 році. Загальний обсяг інвестицій повинен був становити 6,5-7 млрд євро. Крім того, було укладено контракт із російським постачальником ядерного палива "ТВЕЛ" на 450 млн євро.



У "Росатомі" не розуміють причин, які спонукали фінських партнерів піти на такий крок. Підрядник сумлінно виконує свої зобов'язання, "проєкт прогресує, налагоджено командну роботу замовника та підрядника", - заявили у держкорпорації.



Крім того, у "Росатомі" вказали, що рішення Fennovoima не обговорювалося на рівні акціонерів проєкту зі спорудження АЕС, найбільшим з яких є фінське дочірнє підприємство російської держкорпорації.



У "Росатомі" зазначили, що залишають за собою право відстоювати свої інтереси відповідно до контрактів та міжнародного законодавства.