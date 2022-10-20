Фінська компанія ліквідує російський офіс

12:15 20 жовтня Київ, Україна

Фінська Orion Pharma планує закрити російський офіс до кінця 2022 року.



Про це пишуть росЗМІ.



За словами співрозмовника, наразі тривають звільнення співробітників місцевого підрозділу. Цю інформацію підтверджує джерело, близьке до топменеджменту OP.



Газета зазначає, що на найбільших рекрутингових сервісах HeadHunter та SuperJob немає відкритої вакансії з боку фінської компанії.



Orion Pharma працює у росії 15 років. У 2021 році компанія займала 98 місце у рейтингу найбільших фармацевтичних компаній, за даними DSM Group. 2022 року вона піднялася на 90 місце.



Виторг російського підрозділу компанії за 2021 рік досяг 4,7 млрд руб., збільшившись на 45% до попереднього року. Чистий прибуток за цей же період склав 121,6 млн руб. проти 129,7 млн руб. роком раніше.



Основним препаратом компанії є метипред, призначений для лікування ревматоїдного артриту.