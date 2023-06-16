Фіни відчувають підвищену ймовірність агресивної війни - дослідження

18:40 29 травня Київ, Україна

Згідно з опублікованим дослідженням МВС Фінляндії, жителі країни зараз відчувають більш високу ймовірність агресивної війни, ніж три роки тому.



В результаті нового опитування, проведеного за участю близько 3000 фінів, з'ясувалося, що ймовірність загрози війни серед опитаних зросла на 15 відсотків порівняно з попереднім опитуванням у 2020 році.



Вчені-дослідники пов'язують це підвищення тривоги з війною росії проти України, а також з обговоренням політичної позиції рф та Фінляндії.



Понад 90% фінів вважають цивільний захист необхідним засобом забезпечення безпеки.



Цікаво, що цього року фіни вважають пандемію менш імовірною загрозою, ніж 2020 року.



Це опитування проводиться кожні три роки з 1992 року та надає цінну інформацію про думки населення Фінляндії.