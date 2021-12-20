Фінляндія запустить найбільший в Європі ядерний реактор

17:33 29 березень Київ, Україна

Вже на початку 2022 року уряд Фінляндії планує запустити атомну електростанцію Olkiluoto 3, яка будується з 2005 року.

Будівництво АЕС Olkiluoto 3 було ускладнене затримками в зв'язку зі спірними моментами в контрактах, а також перевитратою бюджету. Спочатку вартість станції планувалася на рівні 3 млрд євро, однак згодом проєкт подорожчав до 8,4 млрд.



Енергоблок, який будується з 2005 року, повинен був запуститися ще до 2009 року. Але Управління радіаційної і ядерної безпеки Фінляндії дозволило завантажити реактор ядерного палива тільки в минулу п'ятницю.



Переговори між фінською компанією TVO і консорціумом Areva-Siemens про умови завершення проєкту все ще тривають.

Підготовка до запуску нового ядерного реактора, який стане найбільшим в Європі вже на фінальному етапі. У корпус реактора буде завантажено 241 твел, що складаються з 128 тонн урану, регулярне виробництво електроенергії почнеться в лютому 2022 року.



Реактор, розташований в Еурайокі, в південно-західній частині Фінляндії, буде виробляти близько 14% електроенергії країни.