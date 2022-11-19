Фінляндія виділить 139 млн євро на будівництво паркану вздовж кордону з рф

07:39 18 листопада Київ, Україна

Влада Фінляндії з бюджету виділить 139 мільйонів євро на будівництво паркану вздовж кордону з росією.

Про це у четвер, 17 листопада, інформує Reuters.

Видання зазначає, що Фінляндія зараз має державний кордон із росією, який вкритий лісом і досі позначений лише знаками та пластиковими лініями на більшій частині своєї довжини 1300 км.
 
"На початковий етап проєкту парламент країни вже виділив шість млн євро", - уточнює видання.

Управління прикордонної служби країни заявило, що планує побудувати паркан завдовжки 130-260 км. Вони охоплюватимуть, зокрема, пункти перетину кордону та прилеглі до них райони на південному сході Фінляндії.