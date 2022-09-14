Фінляндія встановила рекорд у Євросоюзі щодо скорочення споживання газу

Фінляндія у першій половині року вдвічі скоротила споживання природного газу, встановивши рекорд у ЄС.
Про це пише найбільша газета Фінляндії Helsingin sanomat.
Так, у січні-серпні у Фінляндії було спожито близько 8,8 терават-годин природного газу, тоді як за аналогічний період минулого року споживання було приблизно вдвічі більше - 17,8 терават-годин.
Ці показники не охоплюють газ, що подається на LNG-термінали в Порі та Торніо, які обслуговують лише місцеву промисловість.
Наголошується, що зниження споживання приблизно на 50 відсотків є європейським рекордом.
Дані, зібрані аналітичним центром Brugel, показують, що жодній іншій країні ЄС не вдалося скоротити споживання газу.
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