Фінляндія встановила рекорд у Євросоюзі щодо скорочення споживання газу

13:27 14 вересня Київ, Україна

Фінляндія у першій половині року вдвічі скоротила споживання природного газу, встановивши рекорд у ЄС.

Про це пише найбільша газета Фінляндії Helsingin sanomat.

"У Фінляндії побоювалися, що припинення поставок газу рф в травні спричинить проблеми, але поки їх вдалося уникнути. Начебто непомітно, використання природного газу у Фінляндії скоротилося вдвічі з початку року, і в результаті не було значних збоїв у виробництві чи холодних будинків», - йдеться у статті.



Так, у січні-серпні у Фінляндії було спожито близько 8,8 терават-годин природного газу, тоді як за аналогічний період минулого року споживання було приблизно вдвічі більше - 17,8 терават-годин.



Ці показники не охоплюють газ, що подається на LNG-термінали в Порі та Торніо, які обслуговують лише місцеву промисловість.



Наголошується, що зниження споживання приблизно на 50 відсотків є європейським рекордом.



Дані, зібрані аналітичним центром Brugel, показують, що жодній іншій країні ЄС не вдалося скоротити споживання газу.