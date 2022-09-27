Фінляндія збирається побудувати паркан на кордоні з РФ

11:42 27 вересня Київ, Україна

Після оголошення в Росії "часткової" мобілізації кількість перетинів кордону з Фінляндією значно збільшилася, влада Фінляндії задумалася про будівництво паркану, щоб запобігти можливим заворушенням.

Про це заявив голова прикордонної служби Фінляндії Пасі Костамоваара.

«Ми підрахували, що бар'єрна огорожа, тобто паркан, технічний контроль та під'їзні дороги, зробили б наш прикордонний контроль більш ефективним уже зараз, але особливо це підвищить нашу ефективність у разі заворушень», — сказав Костамоваара.





Пілотна частина паркану на південному сході кордону з росією може бути збудована вже протягом майбутньої зими та весни, а повністю спорудження планується завершити через два-три роки. Паркан будуватимуть з розрахунком на те, що він простоїть 50 років.



В уряді обговорять будівництво паркану «в найближчому майбутньому», пообіцяла глава МВС Фінляндії Кріста Мікконен. До цього глава МЗС країни Пекка Хаавісто пообіцяв



З початку оголошення президентом Росії владимиром путіним "часткової" мобілізації росіяни поспішають залишити країну. Основними напрямками для виїзду стали Казахстан, Монголія, Грузія та Фінляндія. За даними прикордонної служби південно-східної Фінляндії, протягом 24–25 вересня кордон країни перетнули майже 17 тис.. росіян, що на 80% більше, ніж тижнем раніше. У проміжку з 21 по 26 вересня середньодобова кількість росіян, що в'їхали до Фінляндії, зросла з 3 тис. до 8-9 тис.. людина. Прикордонна служба пропонує захистити 10–20% східного кордону, загальна довжина якого становить близько 1300 км.. Таким чином, йдеться про 130–260 км кордону.. За словами Костамоваара, паркан коштуватиме кілька сотень мільйонів євро.. Кошти підуть не лише на сам паркан, а й на під'їзні шляхи та техніку для контролю кордону.Пілотна частина паркану на південному сході кордону з росією може бути збудована вже протягом майбутньої зими та весни, а повністю спорудження планується завершити через два-три роки. Паркан будуватимуть з розрахунком на те, що він простоїть 50 років.В уряді обговорять будівництво паркану «в найближчому майбутньому», пообіцяла глава МВС Фінляндії Кріста Мікконен. До цього глава МЗС країни Пекка Хаавісто пообіцяв заборонити в'їзд російським туристам із шенгенськими візами.. Так Фінляндія приєднається до Латвії, Литви, Естонії та Польщі, які вже запровадили відповідну заборону.З початку оголошення президентом Росії владимиром путіним "часткової" мобілізації росіяни поспішають залишити країну. Основними напрямками для виїзду стали Казахстан, Монголія, Грузія та Фінляндія. За даними прикордонної служби південно-східної Фінляндії, протягом 24–25 вересня кордон країни перетнули майже 17 тис.. росіян, що на 80% більше, ніж тижнем раніше. У проміжку з 21 по 26 вересня середньодобова кількість росіян, що в'їхали до Фінляндії, зросла з 3 тис. до 8-9 тис.. людина.