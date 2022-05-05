Фінляндія надасть Україні додаткову військову техніку

15:10 05 травня Київ, Україна

Уряд Фінляндії у четвер, 5 травня, ухвалив рішення про надсилання додаткової військової техніки Україні.

Рішення було ухвалено після пропозиції фінського уряду.



Про це повідомляє уряд Фінляндії.

"Для того, щоб забезпечити доставку допомоги, утримання, спосіб доставки та графік надання допомоги не будуть докладно розкриватися і цього разу", - йдеться у повідомленні.

Додаткова допомога Фінляндії враховує як потреби України, так і стан ресурсів Сил оборони.

"Фінляндія підтримує Україну різними способами, зокрема, військовою технікою. Україна дуже потребує подальшої допомоги. Ми збільшимо обсяг військової допомоги, яку ми надсилаємо", - заявила міністр оборони Антті Кайкконен.



Напередодні Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 375 млн доларів.