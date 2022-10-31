Фінляндія дозволить НАТО розмістити ядерну зброю на кордоні з росією

08:21 31 жовтня Київ, Україна





Про це у неділю, 30 жовтня, пише видання Newsweek із посиланням на фінську пресу. Фінська влада заявила, що якщо заявка країни на вступ до Альянсу буде ратифікована, то це дозволить НАТО розмістити ядерну зброю на кордоні з росією.Про це у неділю, 30 жовтня, пише видання Newsweek із посиланням на фінську пресу.

"У розмові з пресою джерела в оборонному секторі повідомили, що міністри закордонних справ та оборони Фінляндії Пекка Хаавісто та Антті Кайкконен ще в липні дали "зобов'язання" перед НАТО, що вони не прагнутимуть до "обмеження або національних застережень", якщо заявка Гельсінкі буде прийнята", - йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що це формулювання свідчить про те, що ядерна зброя НАТО зможе проходити через територію Фінляндії або навіть базуватися на ній.



У той самий час офіційних доказів про можливість розміщення ядерної зброї на кордонах Фінляндії з рф влади поки не було.



Відомо, що Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО у травні у відповідь на вторгнення росії в Україну.