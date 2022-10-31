Фінляндія дозволить НАТО розмістити ядерну зброю на кордоні з росією

Фінська влада заявила, що якщо заявка країни на вступ до Альянсу буде ратифікована, то це дозволить НАТО розмістити ядерну зброю на кордоні з росією.
Про це у неділю, 30 жовтня, пише видання Newsweek із посиланням на фінську пресу.
Про це у неділю, 30 жовтня, пише видання Newsweek із посиланням на фінську пресу.
Видання зазначає, що це формулювання свідчить про те, що ядерна зброя НАТО зможе проходити через територію Фінляндії або навіть базуватися на ній.
У той самий час офіційних доказів про можливість розміщення ядерної зброї на кордонах Фінляндії з рф влади поки не було.
Відомо, що Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО у травні у відповідь на вторгнення росії в Україну.
У той самий час офіційних доказів про можливість розміщення ядерної зброї на кордонах Фінляндії з рф влади поки не було.
Відомо, що Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО у травні у відповідь на вторгнення росії в Україну.
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