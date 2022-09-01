Фінляндія вимагає компенсацію від росії за зрив будівництва АЕС «Ханхіківі-1»

18:10 22 серпня Київ, Україна

Фінляндія вимагає компенсацію майже 2 млрд євро від росії за зрив будівництва АЕС «Ханхіківі-1», яку так і не почали будувати з 2013 року.

800 млн євро з них складає внесений Fennovoima авансовий платіж на користь RAOS Project (фінська структура «Росатому»).



На початку травня Fennovoima, 34% у якій належить ДК «Росатом», оголосила про розірвання EPC-контракту з RAOS Project через значні затримки. Початок війни в Україні і подальші санкції лише уповільнили роботу російської компанії. Fennovoima також розірвала договір із дочірнім підприємством «Росатома» ТВЕЛ на постачання ядерного палива.



Наприкінці травня Fennovoima відкликала заявку на отримання ліцензії на будівництво атомної електростанції «Ханхіківі-1». Через скасування проєкту компанії доведеться скоротити персонал до кінця року з 356 до менше ніж 10 співробітників.



Генеральний директор компанії Йоахім Шпехт заявив газеті Helsingin Sanomat, що попереду кілька років судових розглядів. У структур «Росатому» будуть зустрічні позови до Fennovoima, підозрюють представники фінської сторони. Про судові розгляди говорять і в «Росатомі». Держкорпорація сподівається у повному обсязі повернути витрати на проєкт АЕС через міжнародний арбітраж, заявив гендиректор російської корпорації Олексій Лихачов.

«Зупинено лише один проєкт — АЕС „Ханхіківі“ у Фінляндії. Ситуація є юридично спірною, і ми звернемося до міжнародного арбітражу, щоб у повному обсязі повернути витрачені кошти. Прецедент є – болгарський проєкт „Белене“, за зупинку якого ми отримали понад 600 млн євро за рішенням міжнародного арбітражу», – пояснив він.

Росатом та Fennovoima уклали контракт вартістю 5 млрд євро у грудні 2013 року. За весь цей час будівництво станції так і не розпочалося.



У Фінляндії підрядник мав розкрити структуру власності та назвати реальних бенефіціарів. Генпідрядником проєкту виступало ВАТ «Титан-2» екссенатора Григорія Нагінського та двох нікому не відомих бізнесменів: Сергія Кабаргіна та Людмили Соловйової. Нагінський відмовився розкривати відомості про партнерів, проте для нього не стали робити виняток. Змінити генпідрядника на той час було неможливо.



За втручання «Росатому» здачу проєкту посунули з 2024 на 2029 рік. Однак підрядник почав зривати терміни раніше, ніж на це почали впливати санкції, про які каже російська сторона.