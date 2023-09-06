Фінляндія планує створити найбільший запас стратегічних товарів на випадок НС у ЄС

08:50 17 серпня Київ, Україна

Фінляндія збирається розробити та створити найбільший у Європейському Союзі запас стратегічних товарів для оперативного реагування на надзвичайні ситуації.



Повідомлення про це з'явилося у середу, 16 серпня, у матеріалі агентства Bloomberg.



Згідно з інформацією, цей запас міститиме захисне та вимірювальне обладнання, передові детектори, експрес-тести, а також широкий асортимент ліків та вакцин. Він використовуватиметься як частинами служб екстреного реагування, так і цивільним населенням, особливо у ситуаціях пандемій та інших кризових сценаріях.



Варто зазначити, що бюджет цієї ініціативи становить 242 мільйони євро, і фінансування здійснюється з боку Європейської комісії.

"Поточна глобальна ситуація робить хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні загрози більш реальними, що стає мотивацією для Європейської комісії", - підкреслила Тар'я Рантала, голова проєкту у фінському Міністерстві внутрішніх справ.

Цей резерв буде доступний для використання країнам Північної та Східної Європи, що покликане забезпечити швидку та координовану відповідь на можливі загрози.



За інформацією видання, аналогічні стратегічні запаси формуються також у Франції, Польщі та Хорватії.