Фінляндія планує збудувати загородження на кордоні з росією

14:45 10 червня Київ, Україна

Уряд Фінляндії планує внести поправки до прикордонного законодавства, щоб дозволити будівництво загороджень на східному кордоні з росією.

Такі заходи допоможуть підготуватися до боротьби з загрозами гібридного характеру з боку росії.