Фінляндія планує збудувати загородження на кордоні з росією

Уряд Фінляндії планує внести поправки до прикордонного законодавства, щоб дозволити будівництво загороджень на східному кордоні з росією.
Такі заходи допоможуть підготуватися до боротьби з загрозами гібридного характеру з боку росії.
Про це повідомили у МВС країни, передає Reuters.
Як уточнила глава відомства Кріста Мікконен, уряд встановить загородження "у критичних районах на східному кордоні" з росією. Його довжина становить 1300 кілометрів, при цьому значна частина покрита лісом і позначена лише знаками.
Для будівництва загороджень внесуть поправки до прикордонного законодавства. Це дозволить будувати огорожі, а також нові дороги для полегшення патрулювання. Будівництво передбачає додаткове фінансування прикордонної служби.
У Фінляндії побоюються, що росія може спробувати натиснути на країну за «рецептом» лукашенка, зокрема, направити до кордонів біженців та мігрантів. Після коригування законодавства прийом мігрантів проходитиме централізовано, у спеціально визначених для цього пропускних пунктах.
Про плани Фінляндії збудувати загородження на кордоні з росією повідомлялося ще на початку травня. Проте уряд офіційно підтвердив це лише сьогодні.
Як уточнила глава відомства Кріста Мікконен, уряд встановить загородження "у критичних районах на східному кордоні" з росією. Його довжина становить 1300 кілометрів, при цьому значна частина покрита лісом і позначена лише знаками.
Для будівництва загороджень внесуть поправки до прикордонного законодавства. Це дозволить будувати огорожі, а також нові дороги для полегшення патрулювання. Будівництво передбачає додаткове фінансування прикордонної служби.
У Фінляндії побоюються, що росія може спробувати натиснути на країну за «рецептом» лукашенка, зокрема, направити до кордонів біженців та мігрантів. Після коригування законодавства прийом мігрантів проходитиме централізовано, у спеціально визначених для цього пропускних пунктах.
Про плани Фінляндії збудувати загородження на кордоні з росією повідомлялося ще на початку травня. Проте уряд офіційно підтвердив це лише сьогодні.
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