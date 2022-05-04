Фінляндія планує побудувати паркан на кордоні з росією

08:17 02 травня Київ, Україна





Загородження планують звести в зонах підвищеного ризику, таких як пункти перетину кордону та території поряд із ними. Наразі військові збирають дані для проєкту, який представлять керівництву країни.



Фінляндія має спільний кордон із росією протяжністю 1340 км. Наразі кордон між Фінляндією та росією розділений лише парканом з колючого дроту. Влада Фінляндії побудує прикордонні загородження на критично важливих ділянках кордону з росією. Про це повідомляє Yle із посиланням на фінський телеканал MTV.Загородження планують звести в зонах підвищеного ризику, таких як пункти перетину кордону та території поряд із ними. Наразі військові збирають дані для проєкту, який представлять керівництву країни.Фінляндія має спільний кордон із росією протяжністю 1340 км. Наразі кордон між Фінляндією та росією розділений лише парканом з колючого дроту.

«Цей паркан не відіграє жодної ролі у запобіганні перетину кордону. Його головна мета – завадити втекти домашнім тваринам», – пояснив Юкка Луккарі, заступник командувача прикордонної охорони Південно-Східної Фінляндії.

Після початку вторгнення росії в Україну фінський парламент розпочав обговорення питання вступу країни до НАТО. Уряд країни у квітні вручив парламентаріям «білу книгу», де оцінюються наслідки членства в НАТО. У звіті наголошується, що без членства в альянсі Фінляндія «не має гарантій безпеки, незважаючи на те, що зараз є його партнером». Ці ж процеси розпочали у сусідній Швеції, яка також не була членом альянсу.