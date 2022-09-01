Фінляндія планує обмежити кількість віз для росіян

12:48 16 серпня Київ, Україна

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто пропонує обмежити кількість віз для росіян до однієї п'ятої чи однієї десятої від поточного числа.

Про це він сказав в інтерв'ю Yle.



Наразі Фінляндія щодня приймає близько тисячі заяв із росії на отримання віз. Таким чином, обмеження означатиме, що в майбутньому прийматимуться лише по 100–200 заявок на день.



За словами Хаавісто, Міністерство закордонних справ підготувало модель, в якій заявки на отримання візи матимуть пріоритет для тих, хто звертається за візою, наприклад, за сімейними обставинами, роботою чи навчанням, що скоротить кількість туристичних віз, що видаються.

"Я вважаю, що таке рішення було б цілком розумним. Багато хто не дарма засмутився і обурюється тим, що війна хоч і йде в Україні, але ніяк не відбивається на цьому потоці туристів", - сказав Хаавісто.

Однак, на думку Хаавісто, найважливішим було б досягти єдиної позиції Євросоюзу щодо віз для росіян. В цей час найбільшими емітентами шенгенських віз є Греція, Італія та Іспанія, а візи, які видаються цими країнами, дозволяють росіянам подорожувати в інші частини Європи через Фінляндію.



Навіть якщо Фінляндія обмежує видачу віз, візи, видані іншими країнами Шенгенської угоди, дають змогу безперешкодно проїжджати через Фінляндію.



У вівторок фінський уряд обговорить можливість обмеження туристичних віз для росіян. Остаточне рішення прийматиме МЗС.



Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц повторив свою позицію проти заборони видачі віз російським туристам.