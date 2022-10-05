Фінляндія не дозволила будівництво криголаму для Росії

16:11 05 жовтня Київ, Україна

Влада Фінляндії не дала місцевій верфі Helsinki Shipyard Oy експортну ліцензію на будівництво криголама для російської компанії «Норнікель».

«Згідно з інформацією, отриманою від міністерства закордонних справ, МЗС прийняло негативне рішення з питання експортної ліцензії 30 вересня 2022 р.», – цитують росЗМІ офіційне повідомлення фінської верфі.

Без ліцензії виробник криголамів не може отримати необхідні деталі у постачальників, які побоюються санкцій.



За день до цього директор департаменту логістики «Норнікеля» Равіль Насибуллов повідомив, що будівництво криголаму зупинилося через відмову низки компаній постачати для нього гвинтові колонки, двигуни та ЗПГ-обладнання. Щоб вирішити це питання, верф Helsinki Shipyard запросила МЗС експортну ліцензію, але отримала відмову.



«Норнікель» замовив будівництво криголаму, який працює на ЗПГ та дизелі з низьким вмістом сірки, у січні цього року. Побудувати судно мали до зимового сезону 2025 року. Фінська верф отримала від банку "Санкт-Петербург" гарантії в рамках контракту на 76,8 млн євро.



Верф Helsinki Shipyard Oy належить холдингу AHL, яким володіють Рішат Баутдінов та Володимир Касьяненко, які керують через свої структури найбільшим круїзним оператором Росії «Водоходом». З 2014 по 2019 верф належала Об'єднаній суднобудівній корпорації. На ній було збудовано дев'ять криголамних суден, у тому числі один із контейнеровозів «Норнікеля»